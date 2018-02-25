تركيا تحتل المرتبة السادسة عالمياً من حيث عدد السياح في 2017

أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أنّ تركيا جاءت في المركز السادس عالميا من حيث عدد السياح الوافدين إليها خلال العام الماضي 2017.

وأوضحت المنظمة في بيان أنّ عدد السياح الذين زاروا المناطق السياحية في تركيا خلال العام المنصرم، بلغ 39.9 مليون سائح.

وأضاف البيان أنّ فرنسا تصدرت قائمة الدول الاكثر استقبالا للسياح الأجانب، حيث استضافت خلال العام الماضي، 88.9 مليون سائحاً، تلتها إسبانيا بـ 82.2 مليونا، ثم الولايات المتحدة 72.9 مليونا، وجاءت الصين في المركز الرابع بـ 59.3 مليونا.

وجاءت إيطاليا في المركز الخامس 57.8 مليونا، تبعتها تركيا في المركز السادس عالميا، حيث وصل عدد زوارها 39.9 مليون سائح أجنبي.

وقال رئيس اتحاد البحر المتوسط لمشغلي الفنادق التركي، إركان ياغجي، إنه يتوقع أن يبلغ عدد السياح الذين يزورون تركيا العام الجاري 45 مليونا، ليتجاوزوا الرقم القياسي الذي حققه عام 2014 والذي استقبلت تركيا خلاله 41.4 مليون سائح.