الشياطين الحمر يقلبون الطاولة على تشيلسي بفوز ثمين

قلًب مانشستر يونايتد الطاولة على ضيفه تشيلسي وحول تأخره بهدف بنتيجة 2-1 ، اليوم الأحد ، على ملعب “أولد ترافورد” في الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

لم يحافظ تشيلسي على تقدمه بهدف البرازيلي ويليان في الدقيقة 32 وتعادل مانشستر يونايتد في الدقيقة 38 بهدف البلجيكي روميلو لوكاكو قبل أن يسجل البديلي جيسي لينجارد هدف الفوز في الدقيقة 75.

واسترد مانشستر يونايتد وصافة البريميرليج بعدما رفع رصيده مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثالث وتراجع تشيلسي للمركز الخامس برصيد 53 نقطة مع مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي.

90 دقيقة من الإثارة والندية كانت عنوان موقعة أولد ترافورد في ظل صراع تكتيكي ساخن ومثير حتى اللحظات الأخيرة تفوق خلالها مانشستر يونايتد بدنياً وفنياً وحصد الفوز.

بدأ تشيلسي بتمريرات في وسط الملعب لفرض السيطرة وأسلوب اللعب إلا أن لاعبي البلوز باغتوا مانشستر يونايتد بتبادل ممتاز للكرة وسيمفونية كروية في الدقيقة 3 حولها هازارد بكرة رائعة للجبهة اليسرى إلى ماركوس ألونسو الذي أرسلها عرضية خطيرة إلى موراتا الذي سددها في العارضة ليوجه إنذاراً مبكراً لتشيلسي.

حاول مانشستر يونايتد رد الهجوم والإعلان عن نفسه مبكراً في المباراة بكرة عرضية خطيرة من أليكسيس سانشيز ثم انطلق فيكتور موزيس جناح تشيلسي في الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية لم يستغلها موراتا ، ولجأ البلوز بشكل واضح للدفاع وغلق المساحات عن طريق ثنائي الوسط درينكوتر وكانتي.

وبعد مرور 25 دقيقة ، أصبح مانشستر الأكثر هيمنة على الكرة وسط الملعب مع حصول كانتي على البطاقة الصفراء للخشونة.. ونجح البرازيلي ويليان في تسجيل هدف التقدم لتشيلسي من هجمة معاكسة سريعة قادها ويليان ومررها إلى هازارد الذي أبدع بتمريرة بينية سحرية وصلت للنجم البرازيلي الذي أودعها مرمى دي خيا ببراعة في الدقيقة 32.

ونجح مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التعادل سريعاً من اختراق في العمق وتمريرة في منطقة الجزاء وسط ارتباك دفاع تشيلسي لتصل الكرة إلى لوكاكو الذي حولها للمرمى ببراعة ليتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 38.

موراتا حاول هز الشباك وإعادة تشيلسي للتقدم ولكن دي خيا أنقذ الموقف لينتهي الشوط الأول بالتعادل.. وحاول مانشستر يونايتد الوصول إلى مرمى تشيلسي مع بداية الشوط الثاني بكرة سريعة من لوكاكو بينما رد البلوز بهجمة سريعة من موراتا بتسديدة قوية ردها دي خيا.

اشتعل إيقاع المباراة مع ضربة مزدوجة من لوكاكو أنقذها الحارس كورتوا ببراعة ثم محاولة من ويليان وكرة من أليكسيس سانشيز ، وأجرى مورينيو أول تغيير لمانشستر بنزول جيسي لينجارد على حساب أنتوني مارسيال ونال فالنسيا البطاقة الصفراء وأجرى كونتي تغييره الأول مع تشيلسي بخروج هازارد ونزول بيدرو في الدقيقة 73.

نجح مانشستر يونايتد في إدراك هدف التقدم من خلال البديل جيسي لينجارد في الدقيقة 75 من كرة سريعة في دفاع البلوز وتمريرة من لوكاكو حولها لينجارد للمرمى.

وجه ويليان تسديدة قوية قبل أن يجري تشيلسي ثاني تغييراته بنزول أوليفير جيرو على حساب فيكتور موزيس في الدقيقة 78 ، ونشط ويليان بكرات عرضية خطيرة لتشيلسي ودفع مانشستر بالمدافع الإيفواري إريك بايلي بدلاً من أليكسيس سانشيز بينما أشرك تشيلسي بآخر أوراقه بنزول سيسك فابريجاس بدلاً من درينكووتر.

اشتد حصار تشيلسي لدفاع مانشستر يونايتد وألغى الحكم هدفاً سجله ألفارو موراتا بداعي التسلل في الدقيقة 85.. وحصل ماتيتيش وموراتا على الإنذار واشتعلت الدقائق الأخيرة بمحاولات من تشيلسي ورد لوكاكو بانطلاقة سريعة ثم كرة عرضية من تشيلسي ضاعت لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد.