وفيات اليوم الأحد 25-2-2018

– خالد محمد ناصر الهزاني، 53 عاماً، (شيع)، الرجال: الفحيحيل، ق2، م20، ش المخفر، تلفون: 50888581 – 55550101، النساء: الزهراء، ق2، ش203، م20، تلفون: 97507766.

– عوينه مجبل عوين العازمي، أرملة/ فالح شبيب العازمي، 82 عاماً، (شيعت)، الظهر، ق6، ش6، م22، تلفون: 55783456 – 99660772 – 99489907.

– فهد بلال فرج سالم السعد، 32 عاماً، (شيع)، الرجال: بيان، ق2، ش2، ج2، م36، تلفون: 96600511 – 69944514، النساء: العدان، ق6، ش17، م15، تلفون: 66578556.

– عايشه عبدالله سالم الهيفي، 8 أعوام، اشبيلية، ق2، ش226، م14، تلفون: 99070680 – 94050500.• حبيب عبدالله أحمد غريب، 63 عاماً، (شيع)، الرجال: مبارك العبدالله، مسجد الوزان، تلفون: 94471114، النساء: صباح السالم، ق6، ش الأول، ج4، م52، تلفون: 99803504.

– نواف محمد قاطع الشمري، 36 عاماً، (شيع)، الرجال: الرحاب، ق2، ش8، م1، تلفون: 66596988، النساء: العدان، ق2، ش50، م28، تلفون: 99525233.

– زينب حسين حسن زكريا، زوجة/ حسن عباس الصراف، 66 عاماً، (شيعت)، الرجال: الزهراء، مسجد الإمام الباقر، تلفون: 95560114، النساء: جنوب السرة، الزهراء، ق2، ش224، م37.

– نادية يونس عبدالله مظفر، 55 عاماً، (شيعت)، سلوى، حسينية الإمام الحسين، ق1، ش المتنبي، تلفون: 99701714.

– ماجدة محمد عبدالله الرندي، زوجة/ مساعد عبدالعزيز الرندي، 55 عاماً، (التشييع التاسعة صباح الغد)، الرجال: مبارك العبدالله (غرب مشرف)، ق3، ش303، م499 A، تلفون: 69007500، النساء: عبدالله المبارك، ق3، ش304، م25.