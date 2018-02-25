مانشستر سيتي يحصد لقب كأس الرابطة على حساب آرسنال

حصد مانشستر سيتي، أول ألقابه تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بتغلّبه على آرسنال 3-0 مساء الأحد على ملعب “ويمبلي”، في المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وأحرز أهداف السيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (18)، والبلجيكي فينسنت كومباني (58) والإسباني دافيد سيلفا (65).

وهذا هو أول لقب يظفر به جوارديولا منذ انتقاله لتدريب مانشستر سيتي صيف عام 2016، فيما بقي لقب “الرابطة” عصيا على مدرب آرسنال آرسين فينجر الذي فشل في تحقيق الفوز بالمباراة النهائية للمرة الثالثة بعد عامين 2007 و2011.