السعودية.. الملك سلمان يصدر عدداً من الأوامر الملكية الجديدة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، عددا من الأوامر الملكية.

تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة

الموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع

تعيين الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير

إنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبد الرحمن البنيان رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد

يرقى الفريق الركن فياض الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن ويعين رئيسا لهيئة الأركان العامة

إنهاء خدمات الفريق الركن محمد سحيم قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد

إعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات البرية من منصبه ويعين قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن

ترقية اللواء ركن جار الله العلويط إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية

ترقية اللواء الركن فهد المطير إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات البرية

ترقية اللواء الركن مزيد العمرو إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا لقوات الدفاع الجوية

ترقية اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات الجوية

تعيين عبد الرحمن البنيان مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن

تعيين الدكتور خالد بياري مساعدا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة

إعفاء الدكتور أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه

إعفاء الدكتور أحمد السالم عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من منصبه

تعيين الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة

إعفاء حمد الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه

تعيين محمد المهنا وكيلا لوزارة الداخلية الشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة

تعيين المهندس إبراهيم السلطان مستشارا بالديوان الملكي

تعيين أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية

تعيين المهندس طارق الفارس أمينا لمنطقة الرياض

إعفاء الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة من منصبه

تعيين المهندس محمد القويحص أمينا للعاصمة المقدسة

تعيين الدكتور حمد آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

إعفاء محمد المطلق من منصبه

إعفاء عبد الرحمن الدهمش المستشار للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية من منصبه

إعفاء الدكتور محمد البشر من منصبه

إعفاء أحمد الحميدان نائب وزير العمل من منصبه

إعفاء الدكتور يوسف السعدون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية من منصبه

تعيين الشيخ سعد السيف نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة

تعيين الدكتور عبد الله أبو أثنين نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية “للعمل” بالمرتبة الممتازة

تعيين الدكتورة تماضر الرماح نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية “للتنمية الاجتماعية” بالمرتبة الممتازة

تعيين فيصل الإبراهيم نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة

تعيين خالد الشنيفي مساعدا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة

تعيين محمد المطيري أمينا عاما لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة

تعيين الدكتور عدنان آل حميدان مديرا لجامعة جدة بالمرتبة الممتازة

تعيين شعلان بن شلعان وكيلاً للنيابة العامة بالمرتبة الممتازة