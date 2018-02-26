باريس سان جيرمان يطمئن جمهوره: نيمار لا يعاني من كسر أو التواء

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، عن حجم الإصابة التي تعرض لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وفي تغريدة على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” بعد اجتياز الفحوصات الطبية نيمار لا يعاني من أي كسر أو التواء خطير، سيغيب عن مباراة مرسيليا الأربعاء و مباراة تروا السبت القادم، ولكن لا معلومات حول إمكانية مشاركته أو لا أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا”.

وتمكن نيمار أمام مرسيليا من قيادة فريقه نحو الفوز بثلاثة أهداف نظيفة وساهم في تسجيل الهدف الثالث الذي سجله الأورغوياني أدينسون كافاني في الدقيقة 55.

وغادر النجم البرازيلي المباراة في الدقيقة 80 من زمن اللقاء حيث لم يتمكن من استكمال المواجهة.

ويعد نيمار أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم العالمية بعدما انتقل لسان جيرمان قادمًا من برشلونة الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.