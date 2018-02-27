“الترفيه” السعودية تُعلن رسمياً عن إقامة أول حفل لتامر حسني 30 مارس المقبل

أعلن موقع رزنامة الترفيه، التابع للهيئة العامة للترفيه (حكومية)، عن إقامة حفل للمطرب المصري تامر حسني، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، 30 مارس المقبل.

ونشر موقع روزنامة الترفيه، إعلانا للحفل في حسابه بموقع “تويتر”، جاء فيه بدعم من الهيئة العامة للترفيه، نجم مصر والوطن العربي تامر حسني، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، موعد الحفل 30 مارس 2018، وأعاد حسني، تغريد الإعلان عبر حسابه في تويتر.

وسبق أن أعلن المطرب المصري عن الحفل في حسابه بإنستغرام، فيما تعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الترفيه عن الحفل، الذي سيكون الأول لحسني داخل السعودية.