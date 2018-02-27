وفيات اليوم الثلاثاء ٢٧-٢-٢٠١٨

– عبدالوهاب عبدالعزيز غانم الغانم، 39 عاما، (شيع)، الرجال: ديوان الغانم، الفيحاء، ق2، ش20، م11، النساء: الجابرية، ق5، ش2، م45 ب.

– رباب ميرزا حسين العطار، زوجة: إبراهيم جاسم القطان، 83 عاما، (شيعت)، الرجال: المنصورية، حسينية الأوحد، تلفون: 99233311، النساء: الجابرية، ق7، ش12، م53.

– علي أحمد عبدالرحمن ملا علي، 57 عاما، وزوجته: شيخة سلمان عبدالرحمن ملا علي، 56 عاما، (شيعا)، الرجال: الجابرية ق5، ش14، م30، تلفون: 99669758، النساء: الجابرية، ق9، ش18، م64، تلفون: 94494912.

– فضيلة علي المهيدب، زوجة: يوسف أحمد العلي، 75 عاما، (شيعت)، الرجال: السرة، ق1، ش1، م15، تلفون: 99626023، النساء: الفنطاس، ق4، ش13، م49، تلفون: 50699993.

سليمان عبدالنبي غلوم إبراهيم، 58 عاما، (شيع)، الرجال: بنيد القار، حسينية أحمد عاشور، تلفون: 97809982، النساء: بنيد القار، حسينية سيد علي الموسوي، تلفون: 99886268.

– فريدة علي محمد الصايغ، زوجة:عبدالله يوسف الصايغ، 67 عاما، (شيعت)، الرجال: الرميثية، حسينية عقيلة الطالبين، تلفون: 99640901، النساء: مشرف، ق1، ش1، م8، تلفون: 99622676.

– بنا فرحان سالم العازمي، أرملة: منصور سعيد بن غربين، 83 عاما، (شيعت)، الرجال: فهد الأحمد، ق4، ش424، م44، تلفون: 50712000، النساء: الظهر، ق3، ش4، م32.

– زمزم عبدالوهاب سيف سيف، زوجة: عبدالله إبراهيم عبدالرحمن المراغي، 59 عاما، (تشيع التاسعة صباح غد الأربعاء بمقبرة صبحان)، الرجال: القرين، ق2، ش20، م1، تلفون: 66058338، 50104591، النساء: القرين، ق3، ش33، م3، تلفون: 25445732.

– عبدالعزيز محمد ليلي المطيري، 59 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر غد الأربعاء)، الرجال: خيطان، ق10، شارع ناصر الجبري، م13، تلفون: 55533004، النساء: الاندلس، ق13، ش14، م4.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»