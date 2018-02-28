وفيات اليوم الأربعاء 28-2-2018

– ليلى راشد سعد المعصب، زوجة: يوسف عبدالله شريدة المعصب، 53 عاماً، (شيعت)، الرجال: الفروانية، ق2، ش120، م31، تلفون: 66666832، النساء: الفروانية، ق2، ش142، م31، تلفون: 66599945.

– سلمان محمد مبارك بوحديدة، 63 عاماً، (شيع)، الرجال: الرابية، ق4، ش2، م32، تلفون: 66224322، النساء: الرابية، ق4، ش7، م5، تلفون: 50409988.

– بدرية محمد كايد غلوم، زوجة: عبدالصمد صالح دشتي، 58 عاماً، (شيعت)، الرجال: سلوى، حسينية سيد محمد، تلفون: 96651118، النساء: الرميثية، ق2، ش23، م24.

– يوسف جميل محمد القطان، 28 عاماً، (شيع)، الرجال: حسينية الهزيم، المنصورية، تلفون: 55777188، النساء: السرة، ق5، ش13، م7 (العصر فقط)، تلفون: 92217325.

– فاطمة راضي مهنا الحمدان، أرملة: إبراهيم ياسين الملا، 67 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر غد الخميس في مقبرة صبحان)، الرجال: الفنطاس، ق2، ديوان الحمدان، بجانب الجمعية التعاونية، تلفون: 66654945، 94441626، النساء: بيان، ق4، طريق 11، م5، تلفون: 25389230.

– علي عبدالله عباس خلف، 71 عاما، (شيع)، الرجال: مسجد الإمام الحسن، بيان، تلفون: 51172277، النساء: جابر الأحمد، ق6، ش620، م609، تلفون: 66903205.