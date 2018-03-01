الخارجية الكويتية: “الإنتربول” الدولي ألقى القبض على المتهمين بقتل العاملة الفلبينية

قال مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية سامي الحمد ان (الانتربول) الدولي ابلغ الخارجية الكويتية انه نجح في القبض على المتهمين بقتل العاملة الفلبينية ووضع جثتها في (الفريزر) في الجريمة التي شهدتها الكويت الشهر الماضي.

وأوضح الحمد في تصريح صحفي اليوم الخميس ان (الانتربول) ابلغهم ان عملية اجراء القبض تمت من قبل السلطات اللبنانية المختصة مبينا ان السلطات المعنية في دولة الكويت قامت على الفور بتسليم ملف طلب الاسترداد للمتهمين المقبوض عليهما وهما الزوج لبناني الجنسية وزوجته التي تحمل الجنسية السورية.

وأكد ان عملية القاء القبض تأتي في إطار الجهود التي تبذلها دولة الكويت في ملاحقة المتهمين بهذه الجريمة اذ قام (الانتربول) الكويتي بالتعميم عليهم دوليا عقب اكتشاف ارتكاب الجريمة وفرار المتهمين.

وأعرب الحمد في ختام تصريحه عن تطلعه الى تعاون السلطات اللبنانية المعنية نظرا لبشاعة هذه الجريمة كي يحاسب مرتكبوها وينالوا جزائهم وفق القانون.

يذكر انه تم في فبراير الماضي الاعلان عن العثور على جثة عاملة فلبينية داخل براد (فريزر) في احدى شقق منطقة السالمية الكويتية فيما أثبتت التحريات ان الشقة كانت مستأجرة من قبل شخص لبناني الجنسية وزوجته التي تحمل الجنسية السورية.