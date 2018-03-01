وفيات اليوم الخميس 1-3-2018

– الشيخة الجازي الأحمد الجابر المبارك الصباح، أرملة المغفور له الشيخ مبارك الحمد المبارك الصباح، «86 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان المرحوم الشيخ مبارك الحمد الصباح، الشعب البحري، شارع الخليج العربي، للنساء: قصر المرحوم الشيخ مبارك الحمد الصباح، الشعب البحري، شارع الخليج العربي، ت: 22619859.

– مشعل سعد ثلاب الخرازة، «34 عاماً»، شيع، للرجال: الرابية، ق4، ش5، م6، للنساء: مبارك الكبير، ق6، ش21، م17، ت: 90902082 – 66858081 – 66114476.

– مرزوق عيد السالم، «92 عاماً»، شيع، للرجال: الرقة، ق2، شارع الرئيسي، م477، للنساء: المنقف، ق1، ش141، م24، ت: 97720077 – 94779900.

حصة ذعار سعد القحطاني، أرملة محمد هادي القحطاني، «92 عاماً»، شيعت، للرجال: الصباحية، ق4، ش6، م589، ت: 99071436 – 97973338.

– مي كاظم مهدي البحراني، زوجة بدر يوسف السلمان، «38 عاماً»، شيعت، للرجال: الحسينية الصباحية، المنصورية، ق2، للنساء: الروضة، ق2، ش22، م3، ت: 99410111.

– عباس فهد عبدالله تقي، «88 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، حسينية بو عليان، للنساء: الرميثية، ق10، شارع معاذ بن جبل، ج105، م11، ت: 99035118.

سالم عبداللطيف الصالح المسلم، «82 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس، للرجال: الشويخ ب، ديوان القناعات، للنساء: الشعب، ق2، ش24، م2، ت: 24843681.