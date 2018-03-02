إطلاق نار في حرم جامعة ميتشغن الأمريكية

أفاد شهود عيان إطلاق نار الجمعة فى حرم جامعة سنترال ميتشيجن شمال الولايات المتحدة كما ذكرت الجامعة فى تغريدة داعية المتواجدين فى المكان الى “الاحتماء”.

ونبهت الجامعة إلى أن “المشتبه به لم يعتقل بعد” موضحة أن إطلاق النار حدث فى مبنى “كامبل هول” فى هذه الجامعة الواقعة فى مدينة ماونت بليزنت، وقال مسئولون فى المدينة أن المشتبه به رجل أسود ويعتبر “مسلحا وخطيرا”، ويرتاد حوالى 18 ألف طالب الحرم الرئيسى لهذه الجامعة.

وتتكرر حوادث اطلاق النار فى الولايات المتحدة حيث هناك أسلحة متداولة بين أيدى السكان.

وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت منذ عامين، إصابة شرطى جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلح فى مدينة ديترويت بولاية “ميتشجن، وأوضحت الشرطة حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، إن الشرطى تم نقله إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية ، مضيفا أن حالته مستقرة