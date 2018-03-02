وفيات اليوم الجمعة 2-3-2018

– ملفي عباس فرج المحلسي المطيري، (86 عاماً)، شيع، عبدالله المبارك، ق4، ش405، م2، ت: 99800933.

– محمد عبدالله حسين عبدالله، (62 عاماً)، شيع، للرجال: صباح السالم، ق8، ش1، ج7، م10، للنساء: القرين، ق1، ش27، م4، ت: 99792190 – 60677663 – 66484899.

– حسن محمود حسين دشتي، (65 عاماً)، شيع، للرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، للنساء: الرميثية، ق10، حسينية العترة الطاهرة، ت: 99998004.

– حسين حاجي طاهر عبد علي، (75 عاماً)، شيع، للرجال: بنيد القار، حسينية سيد علي الموسوي، للنساء: الصباحية، ق3، ش16، م1123، ت: 99920221.

– فيصل عبدالله عامر حسن العامر، (56 عاماً)، التشييع بعد صلاة عصر السبت، للرجال: كيفان، ق5، ش58، ج20، للنساء: مبارك الكبير، ق2، ش8، م7، ت: 65100015 – 51030388.

– محمد عبدالله عبدالعزيز النصار، (75 عاماً)، التشييع التاسعة صباح السبت، للرجال: الشويخ السكنية، ق1، شارع أحمد محمد البحر، م2، ديوان النصار، للنساء: كيفان، ق2، ش25، م6، ت: 65984444 – 99654744.