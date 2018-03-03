“الاتحاد البرازيلي”: نيمار خضع لجراحة ناجحة وسيعود مع بداية كأس العالم

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان اليوم السبت إن نيمار مهاجم باريس سان جيرمان خضع لجراحة ناجحة في قدمه المصابة وكاحله.

وخضع صاحب أغلى صفقة انتقال في التاريخ للجراحة في بيلو هوريزونتي بواسطة طبيب المنتخب البرازيلي لعلاج كسر في مشط القدم والتواء في الكاحل تعرض له في الفوز على اولمبيك مرسيليا في الدوري الفرنسي الأسبوع الماضي.

وقال الاتحاد البرازيلي إن رودريجو لاسمار وضع شريحة معدنية في قدم نيمار وسارت الجراحة “بنجاح” وهي تقريبا نفس كلمات بيان النادي الفرنسي.

وأضاف الاتحاد البرازيلي “عملية التعافي بعد الجراحة ستبدأ على الفور بوجود أحد المتخصصين في العلاج الطبيعي من باريس سان جيرمان.

“سيتم تقييم حالته بعد ستة أسابيع لتحديد موعد عودته للتدريبات”.

وانتظرت الجماهير خارج مستشفى ماتر دي لتهتف باسم نيمار وتدعم المهاجم البرازيلي البالغ عمره 26 عاما.

ورغم أن الإصابة ربما تبعد نيمار لثلاثة أشهر قال الأطباء إنه سيكون جاهزا مع انطلاق كأس العالم في روسيا في يونيو حزيران المقبل.

وتستهل البرازيل مشوارها بمواجهة سويسرا يوم 17 يونيو قبل أن تواجه كوستاريكا ثم صربيا.

وأصبح نيمار صاحب أغلى صفقة انتقال في العالم في أغسطس آب الماضي عندما دفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو (271 مليون دولار) لضمه من برشلونة.

وسجل اللاعب 53 هدفا في 83 مباراة مع البرازيل وهز الشباك 28 مرة بالإضافة إلى إرساله 16 تمريرة حاسمة مع متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي بجميع المسابقات هذا الموسم.