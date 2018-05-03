الكويت تدين وترفض أي محاولة تستهدف أمن واستقرار ووحدة أراضي المغرب

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت ورفضها لأي محاولة تستهدف أمن واستقرار ووحدة أراضي المملكة المغربية الشقيقة.

وأكد المصدر موقف دولة الكويت الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها والتصدي لأي محاولة تسعى للتدخل في شؤونها الداخلية أيا كان مصدرها.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أهمية الالتزام باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وهي المبادئ الدولية التي ترتكز عليها العلاقات بين الدول ويؤكدها ميثاق الأمم المتحدة.