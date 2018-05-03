السعودية تطلق برنامج “جودة الحياة 2020” بانفاق قدره 6ر34 مليار دولار

اعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي اليوم الخميس عن اطلاق (برنامج جودة الحياة 2020) باجمالي انفاق قدره 130 مليار ريال(6ر34 مليار دولار).

ويهدف البرنامج الذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 وفقا لتقرير أوردته وكالة الانباء السعودية الى تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة ولدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

واضاف التقرير ان البرنامج يهدف ايضا الى تعزيز الأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وخلق الوظائف وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

ويقدر إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة ببرنامج (جودة الحياة 2020) حتى العام 2020 إلى 130 مليار ريال (6ر43 مليار دولار) ومنها مبلغ 5ر74 مليار ريال (8ر19 مليار دولار) إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج.

وتشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها مبلغ يزيد عن 9ر50 مليار ريال (3ر13 مليار دولار) حتى العام 2020 واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بمبلغ يصل إلى 7ر23 مليار ريال (3ر6 مليار دولار) لنفس الفترة “من خلال 220 مبادرة تبناها البرنامج حتى العام 2020”.

ويهدف برنامج (جودة الحياة 2020) تحقيق نموا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالقطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 20 في المائة سنويا حتى العام 2020 ومساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 67 في المائة حتى العام 2020.

كما يهدف خلق ما يزيد عن 346 ألف وظيفة وتحقيق إيرادات غير نفطية تصل الى9ر1 مليار ريال (500 مليون دولار) كما يستهدف إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم مع حلول عام 2030.

ويعتمد البرنامج على مرتكزات أساسية تتمحور حول تحسين البنية التحتية ونمط الحياة في مدن المملكة وتأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية وبناء آليات للتمويل تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن بين الأهداف التي تضمنها البرنامج تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية وبخاصة للفتيات وتحقيق التميز في مجال الرياضة وتطوير وتنويع فرص الترفيه وتنمية مساهمة الفنون والثقافة وخلق قطاعات اقتصادية مرتبطة بالترفيه والثقافة والرياضة.