وفيات الخميس 3 مايو 2018

علي برويز عبدالشاه عبدالله، «43 عاماً»، شيع، للرجال: الرميثية، مسجد مقامس، للنساء: الدعية، ق3، ش38، م3، ت: 99121280 – 66259117.

سليمان جاسم عبدالمحسن العبوة، «65 عاماً»، شيع، للرجال: مشرف، ق5، ش12، م20، للنساء: الزهراء، ق6، ش616، م11، ت: 66699797.

يوسف لافي الرقلا المطيري، «49 عاماً»، شيع، للرجال: الرحاب، ق3، ش 21، م 41، للنساء: قرطبة، قطعة 1، ش 2، م 29، ت: 96630070 – 97805557.

خالد محمد منير المهنا، «52 عاماً»، شيع، للرجال: العمرية، ق3، ش3، م26، للنساء: جنوب السرة، الزهراء، ق2، ش201، م10، ت: 66605552.

أحمد إبراهيم محمد السليمان النجدي، «65 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الجمعة، للرجال: مشرف، ق4، ش7، م4، للنساء: مشرف، ق3، ش3، م31، ت: 99657990 – 99828203 – 99997688.

عدنان محمد صالح عبداللطيف الجسار، «59 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الجمعة، للرجال: النزهة، ق2، شارع محمد صالح الحميضي، م50، «ديوان الشيخ علي الجسار»، للنساء: مشرف، ق6، ش3، ج1، م23، ت: 99010481 – 25386659.

مريم راشد المجرن الرومي، أرملة جاسم حمد الصقر الزايد، «84 عاماً»، التشييع التاسعة صباح اليوم، للرجال: ديوان الغانم، الفيحاء، ق2، ش20، م11، للنساء: قرطبة، ق3، الشارع الأول، م26، ت: 99996706.

مرزوق مطلق الأسود العازمي، «80 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الجمعة، القيروان، ق1، ش115، م5، ت: 50166599.