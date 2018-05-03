التاريخ يساند ليفربول في مواجهة ريال مدريد بنهائي الأبطال

سيكون نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري في العاصمة الأوكرانية كييف هو سادس لقاء في البطولة يجمع بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، الذي سجل تفوقا طفيفا طوال تاريخ البطولة على منافسه هذا العام.

ولم يسبق للفريقين طوال تاريخهما في البطولة الأوروبية أن تعادلا في أي مباراة، حيث فاز ريال مدريد في مباراتين، فيما فاز ليفربول في ثلاث مباريات.

وكانت المباراة الأشهر بين الفريقين في عام 1981 على ملعب الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، عندما فاز ليفربول بهدف نظيف سجله اللاعب الان كيندي ليقود فريقه إلى التتويج باللقب القاري الثالث في تاريخه.

ولم يلتق الفريقان مرة أخرى بعد تلك المباراة الشهيرة إلا في موسم 2008/2009، عندما اصطدما ببعضهما البعض في دور الستة عشر، وفاز ليفربول بتلك المواجهة بنتيجة كاسحة، حيث تغلب على منافسه الإسباني في مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو بيرنابيو بهدف نظيف ثم فاز عليه مرة أخرى في الإياب في أنفيلد بأربعة أهداف دون رد.

وفي موسم 2014/2015 تمكن ريال مدريد من الثأر لنفسه وكان ذلك في دور المجموعات عندما فاز على ليفربول في ملعب الأخير بثلاثية نظيفة وسجل أهدافه في تلك المباراة كل من كريستيانو رونالدو (هدف) وكريم بنزيمة (هدفان).

وفي مباراة الإياب التي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد فاز ريال مدريد بهدف نظيف سجله بنزيمة أيضا.