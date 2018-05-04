هاشتاق : افسحوا الطريق لهجرة البدون من الكويت

أطلق مغردون هاشتاقا بعنوان “أفسحوا الطريق لهجرة البدون” في إشارة الى رغبة الكثير من هذه الفئة بالهجرة من الكويت بعد يأسهم من حل قضيتهم بالتجنيس بالجنسية الكويتية.

ويعاني الآلاف من هذه الفئة منذ سنوات من حرمانهم الجنسية الكويتية التي تعتبرها الحكومة أمراً سيادياً لا يمنح بشكل عشوائي ، في حين يشتكي الآلاف منهم من الاجراءات التي بدأها ما يسمى بالجهاز المركزي بمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والتي أدت الى حرمان الكثير منهم من حقوقهم المدنية وسحبت بطاقات العديد منهم خاصة “أصحاب الجوازات المزورة”

الكويتيون البدون أبناء هذا الوطن يوم الغزو حاربوا مع اخوانهم بالجيش الكويتي ، منهم الشهيد ومنهم الأسير ، ويوم تفجير موكب سمو الامير الشيخ جابر الاحمد من تصدي للأرهاب الكويتيون البدون،،

هم أبناء الوطن وذخره في عيون كل منصف يعرف الحق والشرع والقانون،،

.#افسحوا_الطريق_لهجرة_البدون — د. عبيد العنزي (@Dr_ObaidAlenezi) ٣ مايو ٢٠١٨

#افسحوا_الطريق_لهجرة_البدون اما تعطون الناس حقها او خلاص افتحوا لنا الطريق للهجره… نبي نعيش عيالنا يعني الا نتحر علشان تفرحون… بمعاناتنا — على الله (@yAnfS7bFB3nN2cD) ٢ مايو ٢٠١٨

هاجر النبي موسى وقومه ارض مصر حين وقع عليهم الظلم

ونبينا محمد واصحابه ايضا هاجرا من ارض مكة حين وقع عليهم الظلم والبعض منهم لجئ للحبشة

نحن #البدون من حقنا الهجرة ايضا

لكن حسب رغبتنا وليس حسب رغبة الرشيدة

ولا نقبل ان نكون صفقة مليارية لاحد المتنفذين #افسحوا_الطريق_لهجرة_البدون pic.twitter.com/8GZ8bLCcrT — Abu 🇰🇼 Fadel (@boo_fadl) ٢ مايو ٢٠١٨