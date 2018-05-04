محليات

هاشتاق : افسحوا الطريق لهجرة البدون من الكويت

منذ 1 ساعة
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أطلق مغردون هاشتاقا بعنوان “أفسحوا الطريق لهجرة البدون” في إشارة الى رغبة الكثير من هذه الفئة بالهجرة من الكويت بعد يأسهم من حل قضيتهم بالتجنيس بالجنسية الكويتية.

ويعاني الآلاف من هذه الفئة منذ سنوات من حرمانهم الجنسية الكويتية التي تعتبرها الحكومة أمراً سيادياً لا يمنح بشكل عشوائي ، في حين يشتكي الآلاف منهم من الاجراءات التي بدأها ما يسمى بالجهاز المركزي بمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والتي أدت الى حرمان الكثير منهم من حقوقهم المدنية وسحبت بطاقات العديد منهم خاصة “أصحاب الجوازات المزورة”

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