“موت حليمة” يصدم عشاق “أرطغرل”

في مشهد مؤثر ضمن الحلقة 116 من المسلسل التركي قيامة أرطغرل، توفيت حليمة سلطان، زوجة أرطغرل، بعد ولادتها ابنها الثالث عثمان غازي، الأمر الذي أدمى قلوب عشاق المسلسل. وتصدرت حلقة

أمس أعلى نسب المشاهدة، في رقم قياسي جديد، وفي الوقت الذي عبر فيه عدد كبير من المغردين عن حزنهم وتأثرهم بالمشهد، الذي أدمى قلوبهم، عبر آخرون عن غضبهم، لوفاة حليمة سلطان في هذه المرحلة التاريخية، وهو ما يخالف تاريخ موتها الحقيقي.

وتدور أحداث “قيامة أرطغرل” في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة “قايي”، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين.