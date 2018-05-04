“حزب الأمة” يدعو الى إطلاق سراح معتقلي الرأي والغاء كافة المحاكمات السياسية

أكد الأمين العام لحزب الأمة سيف الهاجري بأن ما تمر به المنطقة العربية من تحولات سياسية كبرى توجب على الشعب الكويتي الاستعداد بتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة الأخطار والمؤامرات الخارجية التي تعصف بالمنطقة وأصبحت تهدد أمن الكويت ومستقبلها ووجودها.

ودعا الأمين العام سيف الهاجري الحكومة إلى المبادرة بإطلاق سراح معتقلي الرأي وإلغاء كافة المحاكمات والأحكام السياسية بحق أحرار الشعب الكويتي وقواه السياسية وآخرها قضية دخول مجلس الأمة فهذا هو ما تحتاجه الكويت اليوم لتعزيز الجبهة الداخلية.

وأكد الأمين العام بأن الكويت وأمنها ووجودها أصبح مستهدفا منذ الأزمة الخليجية بعد رفض الكويت الانجرار في فتنتها التي عصفت بمجتمعات ودول الخليج العربي.

وحذر الأمين العام من خطورة التآمر الدولي والإقليمي على المنطقة وشعوبها حيث لم تعد معاهدات الحماية الأجنبية تجدي أمام التحولات السياسية في مواقف القوى الدولية التي بدأت في مواجهة تطلعات شعوب العالم العربي بعد الربيع العربي وهو ما كشفته الأزمة الخليجية التي أصبحت هذه القوى تستغلها لتحقيق مزيد من المصالح على حساب استقرار المنطقة وشعوبها.

كما نبه الأمين العام إلى خطورة الوضع الحالي في الخليج العربي خاصة مع الحرب الإعلامية مع إيران وتهديد المنطقة بحرب إقليمية طائفية كالحروب السابقة تحقق مصالح القوى الدولية على حساب أمن الخليج واستقراره وثرواته ولمنع شعوبه من الحرية والاستقلال.

حزب الأمة – الكويت

الجمعة 18 شعبان 1439هـ الموافق 4 مايو 2018م