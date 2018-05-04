الفلسطينيون يواصلون مظاهرات “العودة الكبرى” للأسبوع السادس على التوالي

واصلت جماهير غفيرة من الشعب الفلسطيني اليوم الجمعة المشاركة في مسيرات (العودة الكبرى) للأسبوع السادس على التوالي.

وخرجت المظاهرات اليوم تحت شعار (عمال فلسطين الصامدون في وجه الحصار) بدعوة من (اللجنة الوطنية لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار) .

وشارك العمال الفلسطينيون بمختلف اطيافهم بالتظاهرات في خمس مناطق رئيسية على الشريط الحدودي أعلن عنها منذ بدء المسيرات نهاية مارس الماضي.

ومن جهته حذر جيش الاحتلال الاسرائيلي المتظاهرين الفلسطينيين من الاقتراب من السياج الحدودي عبر مكبرات الصوت وسط اطلاقه لقنابل الغاز والرصاص الحي على الفلسطينيين .

وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح صحفي إن طائرة تصوير تابعة للجيش سقطت في قطاع غزة مشيرا الى انه “ولا خوف من تسرب معلومات ويجري الفحص ما إذا سقطت بسبب خلل فني أم أن فلسطينيين أسقطوها”.

وفي احصائية اولية اصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية أكدت خلالها أن اكثر من 40 فلسطينيا اصيبوا في حين مازالت المواجهات مستمرة والحصيلة مرشحة للارتفاع .

وذكرت الوزارة في بيان ان الاحتلال استهدف سيارتي اسعاف بقنابل الغاز شرق خزاعة ما تسبب في عرقلة عمل طواقمها.

وكانت مسيرات (العودة الكبرة) انطلقت في الذكري 42 ل(يوم الارض) الفلسطيني في 30 مارس الماضي وكان من المفترض ان تنتهي في الذكرى 70 للنكبة منتصف مايو الجاري.

الا أن نائب رئيس اللجنة التنسيقية للمسيرات المهندس عصام حماد اكد في وقت لاحق الاستمرار في المظاهرات الى ما بعد ذكرى النكبة مشيرا الى انها ستمتد الى ان تحقق كامل اهدافها وتحقيق حلم العودة.