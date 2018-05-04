الدلال: لهذه الأسباب تقع على محكمة التمييز مسؤولية كبيرة جدا باتجاه تحقيق العدالة والانصاف والبراءة في قضية دخول المجلس

قال النائب محمد الدلال انه تقع على محكمة التمييز في #قضية_دخول_المجلس مسؤولية كبيرة جدا باتجاه تحقيق العدل والانصاف والبراءة.

وعدد الدلال عبر حسابه في تويتر أسباب تحقيق البراءة الى مايلي:

• قوة أدلة وتسبيب البراءة في حكم أول درجة .

• تناقض الادلة وأقوال الشهود والتي تدفع باتجاه البراءة وفقا لمباديء محكمة التمييز المستقرة.

• الضعف البين والقصور الظاهر في ادلة وحيثيات حكم الاستئناف .

• الدفوع القوية التي اوردها المحكوم ضدهم عبر المحامون مع ما ورد في مذكرة نيابة التمييز من طعون في حكم الاستئناف.