“الداخلية”: العثور علي جهاز المصدر المشع الذي يستخدم في التصوير الصناعي

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية الحاقا للبيان المشترك الصادر من الجهات الحكومية ومؤسساتها والممثلة في ( لجنة الطوارئ الاشعاعية والأمن النووي )

انه تم العثور علي جهاز المصدر المشع المفقود في موقع العمل بحقل برقان وكان علي حالته محكم الإغلاق

وتوضح الادارة ان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت اتصالا من احد الوافدين والذي يعمل في شركة نفط الكويت يفيد بعثوره علي الجهاز بالقرب من منطقة عمله حيث تم استلام الجهاز من منطقه جليب شيوخ محل اقامه الوافد

واضافت ان المذكور بادر بالاتصال بهاتف الطوارئ عقب قراءته لبيان وزارة الداخلية ، مؤكدا علي عدم معرفته بما يحتويه الجهاز وانه لم يحاول فتحه او العبث به

وتؤكد الادارة انه تم فحصه من قبل المختصين واكدوا انه لم يتم فتحه او العبث به ، لافته انه تم عمل مسح شامل للمنطقة بالكامل من قبل فريق التدخل السريع وتبين عدم وجود أي مواد اشعاعية،

ويطيب للإدارة ان تتقدم بجزيل الشكر للاخوة المواطنين والمقيمين علي تفاعلهم الايجابي في مثل هذه المواقف.