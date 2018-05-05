حزب تركي كردي يرشح رئيسه السابق المسجون للانتخابات الرئاسية

انقرة – 4 – 5 (كونا) — أعلن حزب الشعوب الديمقراطي (ذي الغالبية الكردية) اليوم الجمعة ترشيح رئيسه السابق المسجون صلاح الدين ديميرطاش للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها بالتزامن مع البرلمانية في 24 يونيو المقبل.

وقرأت الرئيس المشارك للحزب بروين بولدان بيانا أمام تجمع لأنصار الحزب في بلدة (صور) بمدينة (ديار بكر) جنوب شرق تركيا أعلنت فيه ترشيح ديميرطاش.

وقالت بولدان “سوف ندعم بكل ثقة مرشحنا ديميرطاش في الانتخابات الرئاسية ولا يوجد الآن سوى بديل واحد ضد التحالفين” في اشارة الى (تحالف الشعب) المعلن بين حزبي (العدالة والتنمية) الحاكم و(الحركة القومية) والتحالف الآخر المشكل من أحزاب المعارضة (الشعب الجمهوري) و(الصالح) الجديد و(السعادة) و(الديمقراطي).

وحصل ديميرطاش بالانتخابات الرئاسية في عام 2014 على نسبة 8ر9 في المئة من الأصوات بعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي حقق المركز الأول بنسبة 8ر51 في المئة ومرشح حزب الشعب الجمهوري أكمل الدين احسان أوغلو على نسبة 44ر38 في المئة الذي جاء بالمركز الثاني.

ويقبع ديميرطاش في سجن بمدينة (ادرنة) منذ نوفمبر 2016 وتتم محاكمته في عدة قضايا تتعلق بدعم “الارهاب”.

في سياق متصل أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو اليوم الجمعة رسميا ترشيح النائب عن مدينة (يالاوا) محرم إنجي للانتخابات الرئاسية القادمة.