استقبلت جمعية المحاميين الكويتية برئاسة المحامي شريان الشريان بيتي ويثربي عضو لجنة حقوق الإنسان في ويلز والدكتور طاهر بومدار الخبير السابق بالأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة بالعراق سابقاً ظهر اليوم للحديث عن قضية دخول المجلس.

وفي تصريح خاص ل قال رئيس جمعية المحاميين شريان الشريان: أن الزيارة الوفد كانت للحديث عن تفاصيل القضية لمحاولة تأصيلها قانونياً والدراية الكاملة عن أحكام درجات التقاضي التي منحت بها محكمة أول درجة حكم البراءة واحكام الإدانة بالإستئناف وتنحي أكثر من خمسة قضاة بدرجة الإستئناف وتنحي قاضي بدرجة التمييز التي ستصدر حكمها في صباح الغد.

واكمل الشريان: متابعة الوفد لقضية دخول المجلس حيادي وموضوعي وسيرسلون تقاريرهم حين انتهائها وسيقابلون النائب العام صباح الغد وسيحضرون كذلك جلسة النطق بالحكم.