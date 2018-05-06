فتوى أزهرية تتيح لمحمد صلاح الإفطار في رمضان استعدادا لنهائي أوروبا

قال الدكتور محمد أبوزيد الفقى عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، إنه يحق للاعبي المنتخب الوطني الإفطار خلال معسكر الاستعداد للمشاركة في مونديال روسيا في يونيو المقبل لأنهم على سفر.

أضاف “الفقي”، أنه يجوز للجهاز الفني للمنتخب الوطني والإداريين المرافقين للاعبي منتخب الفراعنة الإفطار خلال معسكر إعداد المنتخب الوطني لأنهم على سفر.

وتابع: إنه يحق لنجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني محمد صلاح الإفطار في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريـال مدريد لأنه سيكون على سفر أيضا وحتى يؤدى المباراة بقوة وفي مستواه الطبيعي.