اليوم.. الحكم النهائي ب قضية دخول المجلس

تحديث.. قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار صالح المريشد، اليوم الأحد، بمد أجل النطق بالحكم في قضية دخول مجلس الأمة المتهم فيها 70 مواطنا بينهم نواب سابقون وحاليون، إلى جلسة 8 يوليو المقبل.

من جهته قال المحامي ثامر الجدعي ان المحكمة قررت مد أجل الحكم الى ٧/٨ بعد أن رفعت الجلسة قبل القرار لشعور أحد اعضائها بوعكة صحية.

وكانت المحكمة حجزت طعون المتهمين في القضية للحكم النهائي بجلسة اليوم، قررت وقف نفاذ أحكام محكمة الاستئناف في القضية، وأمرت بإخلاء سبيل المحكومين.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بحبس عدد من المتهمين في قضية «دخول مجلس الأمة» لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة و7 سنوات مع الشغل.

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تحسم محكمة التمييز، اليوم الأحد، قضية «دخول مجلس الأمة» والمتهم بها 70 مواطناً من بينهم أعضاء مجلس أمة حاليون وسابقون، حيث كانت قد حجزت طعون المتهمين في القضية للحكم النهائي بجلسة اليوم، فيما قررت وقف نفاذ أحكام محكمة الاستئناف في القضية، وأمرت بإخلاء سبيل المحكومين.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بحبس عدد من المتهمين في قضية «دخول مجلس الأمة» لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة و7 سنوات مع الشغل.