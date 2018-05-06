لبنان.. بدء الاقتراع في أول انتخابات برلمانية منذ 9 سنوات

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في لبنان اليوم الأحد في أول انتخابات برلمانية تجريها البلاد منذ تسع سنوات وهي فترة شهدت حالة من الشلل السياسي فضلا عن تأثيرات الحرب الدائرة في سوريا المجاورة.

ففي السابعة من صباح اليوم، افتتحت صناديق الاقتراع في جميع المناطق اللبنانية لينتخب اللبنانيون مجلساً نيابياً جديداً لهم.

وحتّى الساعة، تظهر حماسة كبيرة في أوساط الناخبين، حيث أن منطقة كسروان في جبل لبنان تشهد إقبالاً كثيفاً، وبلغت نسبة الاقتراع في أولى ساعات الصباح 7%، والأمر سيان بالنسبة إلى منطقة النبطية الجنوبية حيث بلغت نسبة الاقتراع 5% حتى الآن واقترع 21 ألف ناخب في دائرة الجنوب الثالثة، وكذلك في مناطق بشري، وزغرتا، والبترون في الشمال، حيث الإقبال جيّد.