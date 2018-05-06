(الوطنية الكويتية لرصد الزلازل): رصد هزة ارضية بقوة 0ر3 شرق كبد وجنوب الجهراء

اعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الاحد رصد هزة ارضية بقوة 0ر3 درجة على مقياس ريختر شرق منطقة كبد وجنوب منطقة الجهراء.

وقال بيان صحفي صادر عن المعهد ان الهزة وقعت في تمام الساعة 50ر01 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت وبعمق 7ر3 كيلومتر بباطن الارض.

واضاف البيان ان الهزة التي رصدتها الشبكة شعر بها العديد من المواطنين والمقيمين في انحاء البلاد.