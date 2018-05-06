فرص التعليم فى الشارقة.. هذا ما تحتاج إلى معرفته

عندما تنتقل إلى مكان جديد، هناك العديد من الأشياء التي تضعها فيالإعتبار، أهمها أنك تريد العثور على منزل في حي آمن، تريد التأكد من أنمكتبك ليس بعيد عن منزلك، ربما ترغب في معرفة ما إذا كانت هناك مطاعمقريبة أم لا، إذا كنت أحد الوالدين، فلديك اعتبار آخر مهم وهو العثور علىالمدرسة المثالية لطفلك.

إذا كنت من المغتربين، فمن المحتمل أن تكون لديك مخاوف بشأن العثور علىالمدرسة المثالية والمناسبة للأطفال، ماذا لو لم يتحدثون نفس اللغة؟ ماذا لوتأخروا؟ ماذا لو كافحوا لمواكبة المدرسة؟ إذا كنت تبحث عن مدارس في الشارقةلأطفالك، فلا داعي للقلق بشأن هذه الأمور، في وجود المدارس الدولية، سيكونأطفالك قادرين على التعلم والدراسة باللغة الإنجليزية أثناء الحصول على تعليمرائع وشامل.

تتمثل إحدى المميزات الأساسية في السماح لأطفالك في الإلتحاق بمدرسةدولية قادرة على الإلتقاء والتواصل مع الأطفال الجدد، سوف تجد كل منالأطفال المحليين والوافدين في المدارس الدولية في الشارقة، لذلك سيكونلأطفالك فرصة للتعرف على مجموعة متنوعة من الأصدقاء الجدد، إذا كنت قلقاً بشأن التطور الإجتماعي لأطفالك، فيمكن أن تساعد المدرسة الدولية أطفالكفي ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشارقة مجموعة متنوعة من المدارس الدولية المختلفة، لذلك سيكون بإمكانك العثور على مكان مناسب يلبي احتياجات عائلتكواطفالك، كما يمكنك الاتصال بالعديد من المدارس لمعرفة عملية تقديم الطلبات، لاحظ أنه عندما يتعلق الأمر بإدخال طفلك المدرسة، فمن المهم دائماً أن تبدأ فيأقرب وقت ممكن.

إذا كان لديك ابناء أكبر سناً أي في سن الكليات والمعاهد، فسوف يكون مندواعي سرورك اكتشاف المدينة الجامعية بالشارقة، يوجد في الشارقة منطقةبأكملها مخصصة للتعليم والنهوض بالطلاب ، ستجد مجموعة متنوعة منالكليات والمعاهد، على سبيل المثال يوجد الجامعة الأمريكية ، وجامعة الشارقة، وكليات التقنية العليا، وأكاديمية شرطة ، وكلية الأسنان ، ومستشفى جامعةالشارقة، سيكون بإمكانه العثور على برنامج جامعي يناسب جميع متطلباتهمواحتياجاتهم.

عند انتقالك إلى الشارقة يجب أن تأخذ الوقت الكافي للنظر في جميعالخيارات التعليمية المتاحة، عندما يتعلق الأمر بالبحث عن المدرسة المثاليةوالمناسبة، لذا يجب أن تبحث جيداً، وأن تتحدث مع زوجتك وأولادك حولالمدارس التي تعتقد أنها ستكون الأفضل لـ عائلتك، تأكد من أن “الجادة” هيالخيار الأمثل لمنزلك الجديد، يوجد بها مدرسة GEMS الدولية، واحدة من أكبرالمدارس في الشارقة، تقع مساكن نسمة في موقع مناسب ويحتوي على كل ماتبحث عنه في السكن المثالي .