وفيات الأحد 6 مايو 2018

سليمان أحمد محمد الشميسي، «84 عاماً»، شيع، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق2، ش25، م14، للنساء: الفيحاء، ق6، ش65، م4، ت: 97176660 – 99271166.

غزية فرج غازي الساحلي، زوجة رجا مدغم الداهوم العازمي، «63 عاماً»، شيعت، جابر العلي، ق2، ش26، م15، ت: 60070040 – 99023355.

علي أحمد إسماعيل الفيلكاوي، «87 عاماً»، شيع، للرجال: الجابرية، ق9، ش1، م33، للنساء: الجابرية، ق6، ش9، م8، ت: 96682250 – 97311533.

إبراهيم عثمان عبدالله الرميح، «84 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الاثنين ، للرجال: الدسمة، ق6، ش67، م16، للنساء: مشرف، ق2، ش2، م6، ت: 97332777 – 97999925.

خديجة عبدالله عيسى العمران، زوجة مبارك سالم العمران، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: الروضة، ق5، ش البارودي، م5، للنساء: العمرية، ق3، ش101، م38، ت: 97561666 – 97677949.

خليل حسن خليل الفيلكاوي، «63 عاماً»، شيع، للرجال: الشهداء، ق5، ش520، م18، للنساء: اليرموك، ق3، ش3، ج2، م35، ت: 99061109.

أحمد علي الداود الحمود، «66 عاماً»، شيع، للرجال: قرطبة، ق2، ش دمشق، م45، بجانب المعهد الديني، للنساء: مشرف، ق1، ش4، م5، ت: 66866680 – 99624002.

منال محمد عبدالله العنيزي، أرملة منصور محمد العدل، «51 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الاثنين، للرجال: ديوان العنيزي، السرة، ق4، الشارع الأول أحمد عبدالجليل، م21، للنساء: الرميثية، ق4، ش43، م61، ت: 25641275 – 66090921.