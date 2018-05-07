مدرب ليفربول يعترف: #محمد_صلاح تعمّد السقوط للحصول على ضربة جزاء أمام تشيلسي

علّق مدرب فريق ليفربول “يورجن كلوب” على الصيام التهديفي للاعب “محمد صلاح” في المباريات الثلاثة الأخيرة في الدوري الإنجليزي

وقال “كلوب” في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي:” يحدث لنا جميعًا هذا الأمر، صلاح لعب مباراتين أمام زملاءه السابقين، أمام روما، قبل المباراة كانوا أًصدقاء، مرحبًا مو، كيف حالك، والمزيد من العناق، ولكن في المباراة أمامهما ظهرت جودة صلاح “.

وأضاف:” إنذار صلاح؟ نعم، لقد تعمد السقوط، أو هكذا ظهرت اللعبة، ربما هو انتظر اتصال مع لاعب الخصم، ربما رغب في الحصول على ركلة الجزاء، في النهاية هو لم يحصل على خطأ، ولكن ليس هذا ما أريد أن أراه من صلاح “.

وواصل:” صلاح سيسجل مرة أخرى بدون شك، ولكن اليوم لم يكن أمامه المجال لفعل ذلك، لم يكن هناك أي مساحة اليوم أمامه، ولكن أنا لست قلقًا بشأنه “.