“الخارجية” : الكويت تعتز بالعلاقات التاريخية مع الفلبين

استقبل مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الاعلام وعضو مجلس الشيوخ الفلبيني الأسبق الكاتب في جريدة (مانيلا تايمز) فرانسيسكو تاتاد في مكتبه بوزارة الخارجية اليوم الاثنين بمناسبة زيارته البلاد.

ونوه السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح خلال اللقاء باعتزاز دولة الكويت بمتانة العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين معربا عن التطلع للعمل على تعزيز التعاون المشترك والانتقال بعلاقات الصداقة بين دولة الكويت وجمهورية الفلبين الصديقة إلى آفاق أرحب في كافة المجالات ومختلف الصعد.