استشاري في الروماتيزم يكتب عن مرض اللوبس “الذئبة الحمراء”

يعتبر مرض اللوبس المعروف باسم الذئبة الحمراء او الذئبة الحمامية المجموعية أحد أمراض المناعة الذاتية Autoimmune Diseases حيث يتمرد الجهاز المناعي فيقوم باستهداف ومهاجمة خلايا وانسجة الجسم بدلا من الدفاع عنها.

تسمية المرض

تعود تسمية هذا المرض إلى أوائل القرن العشرين. وسبب تسميته بالمجموعية (Systemic) لأنه يؤثر في أعضاء الجسم المختلفة، أما كلمة الذئبة (Lupus) فهي مشتقة من كلمة لاتينية تعني الذئبة وهي طفح جلدي يشبه شكل الفراشة ويظهر على الوجه ويشابه العلامات البيضاء الموجودة على وجه الذئبة، وأخيرا كلمة الحمامية (Erythromatosis) مشتقة من كلمة اغريقية تعني “أحمر” وتصف لون الطفح الجلدي.

مرض الذئبة الحمراء يصيب النساء أكثر من الرجال بنسبة تسعة الى واحد. ونسبة الاصابة في دولة

الكويت تقريبا ٣٠٠٠ مريض حيث تتماشى مع النسبة العالمية للإصابة بالمرض وهي واحد من الالف نسمة.

أسباب المرض

يعتبر السبب الفعلي للذئبة الحمراء غير معروف حتى الان ولكن هناك اعتقاد سائد بأن هذه الحالة متعلقة بمزيج من العوامل البيئية والجينية والهرمونية.

اعراض المرض

هناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بالمرض أو نشاط المرض او حتى مضاعفات المرض. في أحد اهم الدراسات المنشورة بجهود نخبة من الأطباء في جامعة الكويت عام 1998 تمت على اجمالي 108 مريض،98 اناث و10 ذكور. وجد ان معدل أعمار المرضى 31.5 سنة، وان ثلثي المرضى من الكويتيين والثلث من غير الكويتيين. وقد تبين من هذه الدراسة ان نسبة الاعراض للمرضى المصابين تحاكي الارقام والنسب العالمية كما هو مبين بالصورة:

تشخيص المرض

غالباً يصعب تشخيص مرض الذئبة الحمراء، حيث تتشابه اعراضه مع اعراض حالات أخرى. التشخيص يحتاج الى طبيب متخصص يقوم بالاستماع لشكوى المريض واستعراض التاريخ الطبي ومن ثم عمل الفحص الكلينيكي. ويحتاج الطبيب لبعض الفحوصات والتي تشمل تحاليل الدم والبول والإشاعات السينية.

بناءًا على التقييم الكلينيكي والفحوصات المخبرية وبمساعدة تصنيف الجمعية العالمية لأمراض الروماتيزم ومجموعات عيادات الذئبة الحمراء العالمية يصل المختص الى التشخيص النهائي.

علاج المرض

اهم علاج لمرض الذئبة الحمراء هو تثقيف المريض بأعراض المرض ونشاطه وكيفية التعامل معها. وذلك من خلال فريق طبي يشمل اطباء الروماتزم والباطنية وتخصصات اخرى مثل اطباء الكلى والجلدية، وكذلك بعض الجمعيات التطوعية مثل المجموعة الكويتية لدعم ومساندة مرضى الذئبة الحمراء.

يحتاج المريض إلى علاجات دوائية محبطة للمناعة واهم هذه العلاجات دواء (هيروكسي

كلوروكوين) وهو علاج يستخدم مضاد للملاريا يهدف الى تثبيط الجهاز المناعي وعلاج اعراض المرض المختلفة. وقد يحتاج المريض الى كرتزون اوعقاقير اخرى بيولوجية لعلاج اصابات المرض المختلفة،ولله الحمد جميع العلاجات الحديثة متوفرة في دولة الكويت تحت اشراف اختصاصيين في مجال الروماتزم سواء في المستشفيات الحكومية او الخاصة.

10 مايو

تزامنا من اليوم العالمي للمرض في 10 مايو من كل عام نود نشر الفائدة للجميع ونسال الله الشفاء لمرضانا.

د.علي ابراهيم الدعي

استشاري امراض الروماتيزم

المستشفى الاميري و مستشفى السلام الدولي

عضو رابطة الكويت لأمراض الروماتيزم

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المصادر:

• @ q8_rhum رابطة الكويت لأمراض الروماتيزم

• @ lupusgroup Kuwait Lupus Group