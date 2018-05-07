حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 08 مايو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 08 مايو 2018
حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة .
ليلاً:
غير مستقر و مغبر والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول الى شمالية غربية نشطة إلى شديدة السرعة على فترات 30 – 70 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 40°
الحرارة الصغرى: 27°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 قدم.
ليلاً:
هائج الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 8 قدم.
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