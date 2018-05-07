حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 08 مايو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 08 مايو 2018

حالة الطقس

نهارًا:

غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلاً:

غير مستقر و مغبر والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول الى شمالية غربية نشطة إلى شديدة السرعة على فترات 30 – 70 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 40°

الحرارة الصغرى: 27°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

هائج الموج

– ارتفاع الموج:

5 – 8 قدم.