إنيستا أهدى قميصه في آخر “كلاسيكو” للمدريدي راموس

ودع سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، نظيره، أندريس إنييستا، قائد برشلونة، بعد أن خاض الأخير، آخر كلاسيكو له حيث سيرحل بنهاية الموسم الحالي عن البارسا.

وقام راموس بالحصول على قميص أندريس إنييستا والذي لعب به الكلاسيكو الأخير.

وظهر قائد الميرنجي، يحمل قميص إنييستا عبر حسابه في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

وعلق راموس على الصورة التي نشرها عبر حسابه وقال :”بغض النظر عما حدث في أرض الملعب، سوف يتم تذكر هذا الكلاسيكو باسم كلاسيكو إنييستا، سوف نفتقدك يا صديقي”.

وكان إنييستا هو من وقع على القميص الذي حصل عليه راموس وكتب عليه :”أن يحصل راموس على قميصي فهذا أمر مميز، إنها لحظات كثيرة معه ومع بقية الخصوم شكرًا لك، وأتمنى لك حظ جيد”.