واشنطن تثني على الضربات الجوية العراقية ضد (داعش) في سوريا

بغداد – 7 – 5 (كونا) — اثنى قائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل اليوم الاثنين على الضربات الجوية التي تنفذها القوة الجوية العراقية ضد تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) داخل الاراضي السورية.

جاء ذلك في تصريح متلفز لفوتيل بثته وزارة الدفاع العراقية اليوم على هامش لقاءه بوزير الدفاع عرفان الحيالي.

وقال فوتيل “نحن فخورون جدا بالقوات الامنية ‏العراقية وبالاخص في عمليتها الاخيرة التي نفذت في الساعات ال24 الماضية داخل الاراضي السورية” لافتا الى ان هذه القوات تقوم بجهود استثنائية في حربها ضد داعش بكل “مهنية وقدرة”.

واكد ان بلاده تدعم بقوة سلاح الجو العراقي والقطاعات العسكرية الاخرى في حربها التي وصفها ب “الناجحة والناجعة” ضد الارهاب.

كما نوه كذلك باداء القوات العراقية في حماية المراكز الانتخابية في عموم محافظات البلاد استعدادا للانتخابات المقررة يوم ‏السبت المقبل.

وكانت القوات العراقية قد اعلنت يوم امس عن توجيه ضربة جوية لمواقع داعش جنوب منطقة الشيشة في سوريا وهي الضربة الثانية هذا العام بعد ضربة سابقة في ال19 من شهر ابريل ادت الى قتل 36 عنصرا من (داعش).