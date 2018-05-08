تركيا: استئناف محاكمة قس امريكي بتهمة دعم “الارهاب”

انقرة – 7 – 5 (كونا) — استؤنفت بمدينة (ازمير) التركية اليوم الاثنين محاكمة القس الامريكي أندرو برونسون المتهم بدعم “الارهاب” .

وقالت وكالة (اناضول) التركية للانباء ان جلسة محاكمة برونسون التي حضرتها زوجته ومسؤولين في السفارة الامريكية بانقرة ورجال دين مسيحيين شهدت تقديم “شاهد سري” لاثبات التهم الموجهة ضد برونسون.

واشارت الى ان الشاهد افاد ب “حدوث اعمال خارج القانون” في الكنيستين التابعتين لبرونسون في (ازمير) منها سعيه لتأسيس دولة كردية مسيحية.

ويواجه برونسون الذي اعتقل في ديسمبر 2016 حكما بالسجن لمدة تصل الى 35 عاما لاتهامه بارتكاب جرائم نيابة عن حزب العمال الكردستاني وما يسمى منظمة (الكيان الموازي) التي تتهمها حكومة انقرة بالضلوع بمحاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.

وتعد محاكمة برونسون احدى القضايا التي تسببت في توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الى جانب اعتقال ومحاكمة عاملين بالقنصلية الامريكية في اسطنبول والدعم الامريكي للقوات الكردية السورية التي تصنفها انقرة منظمات “ارهابية”.