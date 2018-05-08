وزير العدل الأمريكي يعلن محاكمة كل شخص يجتاز الحدود بشكل غير شرعي

واشنطن – 7 – 5 (كونا) — أعلن وزير العدل الأمريكي جيف سيشونز اليوم الاثنين ان وزارته ستبدأ بمحاكمة كل شخص يجتاز الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة بشكل غير شرعي.

وقال سيشونز في مؤتمر لفرض القانون منعقد في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا ان وزارة الأمن الداخلي وافقت على إحالة كل الذين يجتازون الحدود الى مكتبه لكي تتم محاكمتهم.

وحذر من أن العائلات التي سيلقى القبض عليها وهي تحاول الدخول بطريقة غير شرعية سيتم الفصل بين أفرادها مضيفا “إذا كنتم تهربون طفلا فإننا سنحاكمكم وسنبعد ذلك الطفل عنكم كما يتطلبه القانون”.

وأكد ان وزارته ستعمل على دراسة أكبر عد ممكن من الحالات بما فيها الاشخاص المتهمون بالكذب على موظفي الهجرة.

واضاف “إذا كنتم تريدون المجيء الى هذه البلاد فعليكم أن تأتوا بطريقة شرعية وليس بشكل غير شرعي”.

وفي سياق تنفيذه سياسات جديدة في فرض القانون أرسل الوزير سيشونز 35 مدعيا عاما الى جنوب غرب البلاد فيما نقل 18 من القضاة العاملين في الهجرة الى الحدود وهو ما يمثل زيادة نسبتها 50 بالمئة في عدد القضاة التي يتولون النظر في مطالبات اللجوء السياسي.