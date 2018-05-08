هند الصبيح: جمعية “الثقلين” قدمت قروضا لعامليها من أموال المتبرعين

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هندالصبيح إن إن جمعية «الثقلين» قدمت قروضا لعامليها من أموال المتبرعين.”

وقال الصبيح : «إن محاور الاستجواب يجب ألا تناقش خارج قاعة عبدالله السالم وهذا ما التزمت به وبقسمي”، مبينة أنني «لم أتطرق خلال ردودي على محاور استجواب النائب صالح عاشور رئيس جمعية الثقلين الخيرية قبل أيام».

وأوضحت أن «ما تحدثت عنه خلال الاستجواب هو قروض من الجمعية للعاملين فيها، وليس قرض الجمعية من البنوك، وما قلته مثبت بالتقرير المالي والإداري الموقع من المراقب المالي بالجمعية عن قروض من أموال المتبرعين مدرجة ضمن التقرير بما يخالف النظام الأساسي للجمعية، وسبق وأن وقع عاشور بصفته رئيساً لجمعية الثقلين على تعهد بعدم إقراض أي شخص يعمل لديه من أموال التبرعات»