وفيات الثلاثاء 8 مايو 2018

مرزوق جوهر مبارك، «79 عاماً»، شيع، الصليبخات، ق2، ش104، ج1، م44، ت: 65675959.

نومه مزعل صقر الفضلي، زوجة باني شنيف الفضلي، «66 عاماً»، شيعت، للرجال: العزاء في المقبرة فقط، للنساء: هدية، ق3، ش6، م20، ت: 55591911.

عبدالنبي علي حسين خاجه، «90 عاماً»، شيع، حسينية سيد علي الموسوي، بنيد القار، ت: 99517700 – 55775709.

مرزوق سعيد محمد المحمد، «69 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، للرجال: السلام، ق1، ش111، م10، للنساء: الفيحاء، ق4، ش41، م11، ت: 99637329 – 99899020.

زهرة سيد سعد سيد عبدالله، «86 عاماً»، شيعت، للرجال: سلوى، حسينية سيد محمد الحسيني، للنساء: الرميثية، حسينية العترة الطاهرة، ت: 51300170.

ممدوح مرزوق هداب العازمي، «78 عاماً»، شيع، الصباحية، ق2، ش6، م721، ت: 55386555.