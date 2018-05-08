محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 09 مايو 2018

منذ 1 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء 09 مايو 2018

حالة الطقس
نهارًا:
غائم والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 36°
الحرارة الصغرى: 26°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.

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