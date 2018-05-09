هيئة الزراعة الكويتية تحظر استيراد جميع أنواع الطيور من توغو

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا بحظر مؤقت لاستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من توغو بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن القرار أكد ضرورة خضوع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية لدى الهيئة وفق إجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE والإجراء المنصوص عليه من لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

ولفتت إلى أنه سيتم رفض الإرساليات المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة على أن يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية.