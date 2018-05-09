وزير التربية: مستمرون بقراراتنا الصادرة بشأن اختبارات الثانوية العامة

نقلت صحيفة “الراي” عن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي بعد اجتماعه مع وكيلة التعليم العام ومديري المناطق: مستمرون بقراراتنا الصادرة وتأكدوا من وجود الأركان كاملة في محاضر الغش».

وشدد العازمي للمعتصمين أمام مكتبه اليوم رفضا للقرارات المستجدة بشأن اختبارات الثانوية العامة أن قرار تدوير مديري الثانويات لن يضير الطلبة ولا علاقة لهم فيه، مؤكدا أن اللائحة الجديدة تضر الغشاشين فقط ومن يظلم أنا أرفع المحضر عنه.وانتهى الاعتصام الطلابي بعد طلب وزارة التربية دوريات الأمن إثر رفض المعتصمين فض اعتصامهم مطلقين الهتافات المطالبة بإلغاء قرار التدوير، وذلك عقب وعد تلقوه من الوزير بالنظر في مطالبهم.

وكان الوزير استقبل في وقت سابق اليوم 4 من الطلاب المعتصمين لعرض مطالبهم، ودعاهم للتوجه كل الى منطقته التعليمية لعرض شكواه.واعتصم عشرات الطلاب وعدد من الناشطين السياسيين صباح اليوم أمام مكتب وزير التربية للتعبير عن رفضهم لجميع القرارات المستجدة فيما يتعلق باختبارات الثانوية العامة وأبرزها تدوير مدراء الثانوية ولائحة الاختبارات الجديدة.وأعرب عدد من الطلاب في تصريحات متفرقة لـ«الراي» عن رفضهم المطلق لقرار تدوير مدراء الثانويات قبيل الاختبارات، مشددين على أن مطلبهم الأول يتمثل في التراجع عن هذا القرار.وبرر الطلاب المستصرخون مطلبهم بأنهم متخوفون من أن يأتي نتيجة للتدوير مدير جديد قد يظلمهم ولا يكون متفهما لهم