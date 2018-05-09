نائب وزير الخارجية الكويتي يلتقي وزير العمل والتوظيف الفلبيني

اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الأربعاء مع وزير العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين سيلفيستري بيليو الذي يقوم بزيارة للبلاد والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث الأزمة الأخيرة التي طرأت على العلاقات بين البلدين الصديقين بسبب العمالة حيث أكد الجانبان عزمهما العمل على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وتجاوز ما مرت به هذه العلاقات من أزمة طارئة.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وسفير دولة الكويت لدى جمهورية الفلبين مساعد الذويخ ومساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد.