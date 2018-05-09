صحيفة: الفلبين تعلن الإفراج عن سائقي سيارات “تهريب الخادمات” ..ووحدة شرطة خاصة لجاليتها في الكويت

قالت صحيفة “الأنباء” الكويتية انه وفق وكالة جي إم إيه الفلبينية، فقد وافقت الحكومة الكويتية على إطلاق سراح السائقين الفلبينيين الأربعة الذين تم احتجازهم بعد ان ظهروا في الفيديو المثير للجدل الأخير ، وقيام السفارة بتنفيذ عمليات إنقاذ للعاملات الفلبينيات بالكويت.

جاء ذلك بحسب تصريحات المتحدث الرئاسي هاري روك. وقد تطورت هذه الأمور عقب اجتماع بين مسؤولين فلبينيين وكويتيين اليوم الأربعاء .

حضر الاجتماع مسؤولون من وزارة الداخلية الكويتية ووزير العمل الفلبيني سيلفستر بيللو، ووزير العمل السابق ماريانيتو روك، والملحق القنصلي الفلبيني لوزارة العمل روستيكو ديلا فوينتي، ونائب رئيس البعثة في الكويت محمد نور الدين لوموندت.

وقال المتحدث الرئاسي روك في بيانه : التقى وفد الفلبين بمسؤولين من وزارة الداخلية الكويتية حيث تتطلع الفلبين والكويت إلى تطبيع العلاقات.”

وأضاف : من جانبها، أعربت الكويت عن أهمية العمال الفلبينيين في الكويت. وأنه من المتوقع توقيع مذكرة الاتفاق قريبا.”

وخلال الاجتماع، قال روك إن الكويت وافقت على إنشاء وحدة شرطة خاصة يمكن للسفارة الفلبينية الاتصال بها فيما يتعلق بشكاوى العمال الفلبينيين ولها خط ساخن يعمل على مدار 24 ساعة حيث يمكن للعمال الفلبينيين المغتربين أن يطلبوا المساعدة من خلاله.

كما جاء الإفراج عن السائقين الفلبينيين الأربعة المحتجزين الذين استأجرتهم السفارة الفلبينية لإنقاذ العمال الأجانب ، كأحد النتائج الإيجابية لهذا الاجتماع.

وقال المتحدث الرئاسي :أصبح من المضمون أن جميع الفلبينيين المتبقين غير المسجلين (حوالي 600 حالة)، باستثناء أولئك الذين لديهم قضايا قانونية معلقة، سيسمح لهم بالعودة إلى ديارهم.”