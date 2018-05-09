إيقاف مدافع برشلونة 4 مباريات بعد طرده في “الكلاسيكو”

أعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم إيقاف سيرجي روبرتو لاعب برشلونة المتوج بلقبي الدوري والكأس المحليين، أربع مباريات بعد طرده في مباراة “الكلاسيكو” ضد ريال مدريد الاسباني، لتهجمه على مدافع الأخير البرازيلي مارسيلو.

وشهدت المباراة التي أقيمت الأحد على ملعب برشلونة كامب نو، وانتهت بالتعادل 2-2، طرد روبرتو في الدقيقة 42+2، بعد قيامه بدفع مارسيلو.

وأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الاربعاء ان ما قام به لاعب برشلونة يعد بمثابة “اعتداء” بحقه، وفرضت على روبرتو الايقاف أربع مباريات، وهو الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون التأديبي لهذا النوع من المخالفات، اذ كان يمكن ان تصل العقوبة الى الايقاف 12 مباراة.

وسيغيب روبرتو عن فريقه حتى نهاية الموسم الحالي وتحديدا عن المباراة المؤجلة من المرحلة 34 ضد فياريال مساء الأربعاء، وليفانتي الاحد في المرحلة 37 وريال سوسييداد في 20 آيار/ مايو في المرحلة الأخيرة.