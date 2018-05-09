وزير الإعلام يدشن تقنية “الوصف الصوتي” بتلفزيون الدولة الرسمي لخدمة المكفوفين

دشن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري اليوم الأربعاء تقنية الوصف الصوتي على شاشة تلفزيون الدولة الرسمي والهادفة لخدمة فئة المكفوفين.

وأشاد الجبري في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش جولته في موقع تصوير السهرة الثلاثية التلفزيونية (مسرح الجريمة) بالقائمين على هذا العمل الرائد الذي يقدم نقله نوعية تضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها تلفزيون دولة الكويت بكوادره الوطنية.

وأضاف أن تلفزيون الدولة وانطلاقا من دوره الإعلامي والتثقيفي والتوعوي ماض في توسيع العمل بهذه التقنية التي تخدم فئة “عزيزة على قلوبنا” مبينا أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الخطة الطموحة التي وضعتها وزارة الإعلام لديمومة النهوض واستمرار النجاح بما يقدم على شاشة التلفزيون وإرضاء أذواق المتابعين بكافة فئاتهم.

بدوره قال مستشار وزير الإعلام المهندس عبدالعزيز الجناحي وفقا للبيان إن فكرة العمل جاءت بتوجيهات من الوزير الجبري وعملت عليها لجنة تطوير الهوية التلفزيونية واستغرق الإعداد لها ثلاثة أشهر.

وأوضح الجناحي أن تقنية (الوصف الصوتي) تستخدم في بعض التلفزيونات العالمية وهي عبارة عن راو يشرح المشاهد الخالية من الحوار بطريقة تجعل المكفوف يلم بأحداث المسلسل لافتا إلى أن (السهرة الثلاثية) تعد باكورة الإنتاج بهذه التقنية المميزة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة لهذه التقنية تتمل في إضافة الخدمة رسميا إلى أجهزة التحكم والبث والإرسال.

يذكر أن السهرة الثلاثية التلفزيونية (مسرح الجريمة) من بطولة الفنانين فيصل العميري وانتصار الشراح وخالد البريكي وسلطان الفرج وعبدالمحسن القفاص ومن تأليف محمد الكندري وجاسم الجطيلي وخليفة الفيلكاوي وإخراج نواف سالم الشمري بينما أشرف على العمل المستشار الجناجي.