سفارة الكويت تهيب المواطنين الراغبين بزيارة العراق الانتباه لفترة اغلاق المنافذ العراقية في يوم الانتخابات

اهابت سفارة الكويت في بغداد اليوم الأربعاء المواطنين الكويتيين الراغبين بزيارة العراق او مغادرته الانتباه الى الفترة الزمنية التي ستغلق فيها المنافذ الحدودية العراقية في اطار الاجراءات المتبعة لتأمين الانتخابات النيابية.

وقال السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان منفذ سفوان الحدودي بين الكويت والعراق وبقية المنافذ العراقية البرية والجوية كافة ستغلق بناء على توجيهات من وزارة الداخلية العراقية ابتداء من الساعة ال12 من ليلة الجمعة حتى ال12 من ليلة السبت.

وحث الزمانان المواطنين الكويتيين الراغبين بزيارة العراق او مغادرته على اخذ هذه التوقيتات بعين الاعتبار وتجنب التوجه للمنافذ الحدودية طيلة المدة التي حددتها الحكومة العراقية.

واعلن عن تخصيص رقمي الهاتف (07830000444) و (07717388098) وسيعملان على مدار الساعة لمساعدة المواطنين الكويتيين في اي امر يتعلق بدخولهم او مغادرتهم العراق.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية قد اعلنت اليوم الاربعاء عن نيتها اغلاق الحدود في يوم الانتخابات السبت المقبل.